Mourinho: “Lukaku? Pinto mi ha promesso un altro attaccante. Sanches out a Verona”

Che partita si aspetta a Verona? Un pensiero si 3 mila che vi seguiranno in trasferta? “All’Olimpico c’era poca gente che voleva giocare con noi. Erano più interessati a bere una birra all’intervallo. Se questi 3mila vanno a Verona con questo caldo, vanno lì per stare con la squadra. Ho giocato a Verona due anni di fila con una sconfitta e una vittoria all’ultimo minuto con gol di Volpato. È sempre stato molto difficile e hanno un nuovo allenatore molto bravo. Gioca in un modo diverso da come ha giocato il Verona in questi ultimi anni. Non sappiamo se giocheranno come in passato o come vuole il mister. Abbiamo preparato entrambe le soluzioni. Abbiamo recuperato Pellegrini e Dybala dopo l’assenza nella prima partita. Abbiamo perso Renato Sanches che ha un piccolo problema e non sarà disponibile per questa partita. Vogliamo uscire da Verona con 4 punti in classifica.

Il nome del nuovo attaccante? "Pinto mi ha detto che la società lavorerà per far arrivare in squadra un nuovo attaccante con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Gli ho detto di lavorare tranquillo come sto facendo io".

Preoccupato dai nuovi acquisti? "Ci dobbiamo adattare ai rischi che noi abbiamo, la gente lo deve capire. Non è una sorpresa che Renato non possa giocare domani, basta vedere la sua storia. Se lui non avesse questi infortuni, sarebbe titolare al PSG. Su Dybala lo stesso, tanti club avevano dubbi sulle sue condizioni e quindi noi siamo riusciti a prenderlo. Siamo specialisti nell'allenare gente così, con grande passato e potenziale. Sappiamo lavorare con questi giocatori prendendo il meglio da loro e farli tornare ai massimi livelli. Siamo tranquilli, la gente non deve pensare a cose che non si possono pensare. Forse siete sorpresi di vedermi così tranquillo".

Si aspetta altro oltre l’attaccante sia in entrata che in uscita? “Hai utilizzato una parola interessante che è “mercato in uscita”. Vediamo se non arriva l’Arabia per nessuno visto che tutto può succedere. La rosa può migliorare ma anche peggiorare fino alla fine del mercato. il rischio c’è. Ovviamente abbiamo solo 4 centrali ma abbiamo 3 esterni destri e abbiamo lavorato con loro per fargli fare il terzo di destra. Se arriva qualcuno ottimo altrimenti andiamo avanti così. Voglio tutti giocatori motivati, anche chi sta giocando meno. Ci sarà il momento in cui avremmo bisogno di loro. Lo stesso Solbakken che anche domani sarà in panchina. Il campionato è lungo e ci sarà il momento dove tutti saranno necessari”.

Con un attaccante in più che obiettivo si pone? Il quarto posto? “Il problema è che anche gli altri sono migliorati. Il mio obiettivo non può andare oltre al voler vincere la prossima partita, non ne sono capace. La Lazio l’anno scorso ha fatto un’impresa ma in Europa era in vacanza. L’Atalanta ha investito tanto. La Fiorentina chiaramente ha detto quello che vuole. Rifiutare 45 milioni per un giocatore dice tutto. La Roma non potrebbe mai rifiutare un’offerta cosi per un suo giocatore. La Roma è fra il quinto e l’ottavo posto con Lazio, Atalanta e Fiorentina. Poi si può fare un’impresa e spero che riusciamo a farlo ma senza stare in vacanza in Europa”.

Che problema ha avuto Sanches, salta solo Verona? Cristante e Paredes insieme? "Renato penso lo rivediamo dopo la sosta, forse ci sarà una sorpresa ma per la sua storia clinica non è giusto spingere per recuperarlo prima. Ha avuto un piccolo infortunio muscolare. Mi aspettavo la domanda su Pellegrini e Aouar e invece mi hai chiesto di Paredes e Cristante. I bravi giocatori possono sempre giocare insieme, è l'allenatore che deve trovare la soluzione".

Quest'anno ci sono 6 centrocampisti per 3 ruoli. Potrebbe cambiare modulo rinunciando ad un difensore? "Lo abbiamo fatto un po' contro la Salernitana quando è uscito Smalling con Cristante centrale. I terzi in quel caso stavano giocando a 4. Possiamo farlo però alla fine vedi che domani non sono 6 ma 5 e questa sarà sicuramente l'ultima con una sola partita a settimana. Abbiamo domani e il Milan e poi è finito. Ci sarà l'Europa di giovedì e il campionato la domenica. Il centrocampo è una zona di campo dove abbiamo ottime soluzioni. Cristante-Paredes, Pellegrini-Aouar, Renato-Bove, quasi due nomi per lo stesso profilo. Dipende anche dagli attaccanti che abbiamo. Il vice Dybala possono farlo Pellegrini o Aouar. Sono contento per il centrocampo, mi dispiace per Renato perché ci manca la sua intensità. Non siamo veloci. Dal momento che Zaniolo è andato, abbiamo perso anche la sua profondità e la sua potenza fisica. Renato quando sta bene può essere molto importante per noi".