Roma ha vinto. I giallorossi strappano il primo successo in questo lungo cammino europeo. La vittoria sullo Slovan lancia la squadra di Gasp, che ora sale a 4 punti. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

Gasperini a Sky

Queste sono le partite che sembrano facili, ma in Champions non c'è nulla di facile: la squadra sta bene? "Indubbiamente, la squadra ha morale e sta bene. Non deve compiacersi troppo, ma fare le cose essenziali e giocare con continuità. In certe serate, come stasera, può permettersi di essere un po' più precisa".

La squadra è ripartita subito dopo il Real e ha istituzionalizzato il turnover, ma i principi restano nel gruppo. "Sono risposte importantissime, il calendario è quello e abbiamo bisogno che tutti, quando partecipano, siano all'altezza di quello che chiede la Roma. Queste risposte sono importanti, consentono di andare avanti con fiducia e di allargare la rosa di potenziali titolari un po' a tutti"

Ora due partite in trasferta, Manchester United e PSG: non vede l'ora di giocarle? "Sì, l'unica cosa che mi preoccupa è che tutte le volte che giochiamo questo tipo di partite rischiamo di perdere un giocatore. Adesso abbiamo recuperato Cristante e perdiamo Pellegrini, in certi reparti siamo un po' contati. Questo è l'unico pericolo di queste partite che per il resto sono tese ed eccezionali. Per noi sono un banco di prova incredibile, ma qualunque sia il risultato ti porti sempre qualche informazione maggiore e hai la possibilità di crescere. La Champions è straordinaria in questo. Affronteremo queste due gare con questo spirito".

C'era il rischio di sottovalutare la partita, non lo avete fatto. "Era importante fare una partita seria fin da subito, un po' per l'esigenza dei tre punti e un po' perché in Champions non ci sono squadre facili da affrontare. Non ci sono in campionato, figuriamoci in Champions. Siamo stati bravi per come abbiamo interpretato la gara, stiamo ruotando parecchi giocatori tra una gara e l'altra e questo ci permette di avere una buona freschezza o per lo meno di non avere troppi alibi di fatica. Giocando così è un po' troppo, ma trovi anche un ritmo e una condizione migliore. Ci sono alcuni giocatori che stanno bene e finché stanno così è giusto farli giocare".

Gasperini in conferenza stampa

La Roma crea davvero tanto. Si allena questa cosa o è uno switch mentale dall’anno scorso? “Mi auguro un po’ di tutto. Non è frutto di improvvisazione se l fai per tante partite, loro sono molto applicati, poi si migliora con l’allenamento. E con uno switch mentale fai cose che prima non facevi, ma è una squadra in salute e quando è così i giocatori provano a fare giocate importanti. Non c’è limite a questo. Tecnicamente potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, soprattutto nel primo tempo quando la situazione era più aperta”.

C’è qualcosa che le dispiace in particolare per Pellegrini? “Non credo sia una cosa grave. Per quanto sia una cosa piccola però quando è muscolare ci vogliono 20 giorni, credo che sia di quel valore lì. Ora questa settimana abbiamo un giorno in più prima di Napoli, poi abbiamo una serie di partite ogni 3 giorni. Il reparto davanti è fondamentale ora, nei cambi, nella qualità, nel numero, quindi ci troviamo ad affrontare una serie di partite dove sicuramente se non recuperiamo in fretta Dybala diventiamo veramente in pochi”.

Cosa le è piaciuto di più di queste due partite dopo il Real? Qual è l’obiettivo? “Giocare queste partite, portarle avanti. Ci sono partite diverse, in Turchia era un ambiente difficilissimo, poi Real e oggi. Ci sono grandissimi valori, ora andremo a Manchester, che è un ambiente difficile, poi il PSG che ora è la squadra più forte in assoluto. Da queste partite dobbiamo tirare fuori sempre qualcosa che ci rimanga e ci aiuti a migliorarci. Mi è piaciuta la rotazione che ho fatto, mantenendo la squadra competitiva. Ora recupereremo Cristante e sarà importante, tutti hanno giocato degli spezzoni di partita anche significativi. Hanno giocato in tanti, senza essere eccessivamente spremuti”.

Ghilardi ora sembra un giocatore gasperiniano. “Peccato per il gol annullato, aveva calciato benissimo. Quest’anno, anche con l’Inter, ha fatto prestazioni in crescendo, è un ragazzo giovane, che giocando prende fiducia e si può evolvere in positivo”.

Sullo Slovan. “Una squadra organizzata, che ha valori di velocità, pericolosa, siamo stati bravi a impedire che fossero pericolosi in contropiede. Però mi è piaciuta, può crescere, ha giovani e caratteristiche valide. Per loro non era facile”.

La Roma comincia subito all’attacco nell’approccio. Dove può arrivare questa Roma? Sarà contento se…? “Se avrà fatto tutto quanto è nelle proprie possibilità e avrà giocato con questo spirito e coraggio, con questa voglia di affrontare l’avversario. Oggi abbiamo fatto una partita seria, sapevamo che dovevamo vincere. Nel primo tempo ci sono stati dei momenti un po’ leziosi, ma nel secondo tempo siamo stati più precisi, mi piace questo spirito, i giocatori che sfruttano le rotazioni e vogliono conquistarsi minuti in più”.