Gasperini: “Con la società farò valutazioni chiare. Folle buttare all’aria il gruppo”

Le sue parole: "Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere. Questa sera è la prima volta che sbagliamo un tempo"

Redazione 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 23:43)

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro l'Inter. Queste le sue parole:

Ciò che ha dato nell'occhio è il black-out a inizio secondo tempo. "Dopo il terzo gol sì, non prima. Il primo tempo si è chiuso 2-1 per l'Inter, prendendo gol dopo 30 secondi e al 47'. In mezzo ho visto tanta Roma, il primo tempo è stato molto buono e averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Dopo il terzo gol siamo rimasti un po' così ed è stata una sofferenza da lì in poi".

Si sta dando una spiegazione sulla fragilità che avete in fase di non possesso? Come sta Mancini? "Per noi Mancini è un giocatore importante, quando riusciamo a essere al completo come nel girone d'andata siamo più competitivi. A turno ci stanno mancando diversi giocatori, oggi mancavano Wesley e Koné e poi è uscito Mancini. Perdiamo qualcosa, anche se tutti danno il massimo. Nel primo tempo ho visto tanta Roma dentro una partita, poi il risultato finale fa vedere tutto in modo diverso. Dopo il 3-1 la partita si è chiusa, l'Inter è una bella squadra. E' stata una gara da due volti".

Come sta la sua Roma, fisicamente e mentalmente? Sembra un'altra Roma dopo il gol di Gatti? "No, ci sono state partite diverse ma abbiamo fatto sempre e comunque buone prestazioni. Questa sera è la prima volta che sbagliamo un tempo. C'è stato un calo morale, ma questa è una squadra che riparte e ora abbiamo due gare in casa. Perdere a Milano contro l'Inter ci sta, giocheremo le prossime partite mettendo tutte le nostre chances in campo".

Quanto diventa difficile l'obiettivo quarto posto? "E' difficile per noi, per la Juventus, per il Como e per l'Atalanta. Per tutte le squadre che sono rimaste a giocarsi il quarto posto. In questo momento siamo un po' dietro, un po' attardati, ma faremo di tutto per recuperare. Questo è sicuro".

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

C'è poco da dire sta sera? Vede tutto nero? "Di positivo posso vedere il primo tempo, c'è stato un po' di scoramento per averlo chiuso in svantaggio. Il gol di Calhanoglu bisogna farsi i complimenti, il terzo gol poi ha provocato uno scoramento. Poi c'è stato un crollo morale, ci sta perdere ma non con queste dimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire".

Come giudica il crollo nel secondo tempo? Qualcuno fatica a questo livello? "Le valutazioni le farò con la società precise e chiare. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma va rinforzata. Ha una base evidente, stiamo pagando anche delle assenze molto lunghe e ripetute. Non credo stia facendo meno delle possibilità. Dispiace perdere a Milano soprattutto per le dimensioni del risultato. La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo".

Ha chiesto già delle garanzie alla società? "No, non è il momento adesso e non è una questione economica. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro".

Quel gol di Gatti ha con la Juve ha inciso molto? "Penso di no, è chiaro che è stato un gol importante. Le abbiamo giocate le partite, con il Bologna sono state ottime gare. Siamo in emergenza da tanto, non solo in attacco. Oggi per la prima volta c'è stato un crollo morale, questo non deve succedere. Questa sera per la prima volta si può rimproverare qualcosa, per me i risultati sono in linea con il valore della squadra. Se lo chiedete a me è in linea con le sue potenzialità".

C'è una questione tecnica nei gol presi a freddo? "Difficile dare una risposta, gol dopo 50 secondi se ne vedono di rado. Ci è capitato, poi abbiamo reagito nel primo tempo. Bisogna ripartire da lì, per la prima volta è arrivato questo calo, dobbiamo dare una risposta forte subito, la daremo già dalle prossime gare. Questa squadra non merita di abbattersi, questa squadra ha la coscienza a posto".