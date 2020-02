Petrachi: “Sui media scritte falsità in modo vigliacco, ma io vado dritto per la mia strada” – LIVE

Periodo a dir poco complicato per la Roma di Paulo Fonseca, che in questo 2020 ha conquistato una sola vittoria in campionato mettendo a rischio la corsa Champions. Sono stati giorni di confronti e faccia a faccia, sia tra i dirigenti che l’allenatore e i giocatori, con la partita di sabato sera nel mirino. Contro l’Atalanta sarà una sorta di spareggio e anche Gianluca Petrachi ne è consapevole: il ds giallorosso interverrà nella conferenza stampa di presentazione dei tre nuovi acquisti invernali Ibanez, Perez e Villar, che hanno prima posato con la nuova maglia giallorossa.



PETRACHI IN CONFERENZA STAMPA



“Siamo qui per presentare questi tre ragazzi, ma prima mi premeva puntualizzare alcuni aspetti che da qualche settimana escono fuori e ci tenevo a fare chiarezza. A volte quando si dicono delle cazzate, se non fermi l’emorragia le cose le fanno passare per vere. Alla mia prima presentazione ho detto che questo era l’anno zero per la Roma. Sono stato chiamato dalla proprietà per cercare di recuperare degli errori fatti negli anni precedenti e risolvere problemi che lo scorso anno e quello prima ancora erano in essere in questa società. Con tanta umiltà ed entusiasmo mi sono calato in questa parte e credo che in questi sei mesi sia stata fatta una grandissima mole di lavoro. Credo che sto portando con convinzione la filosofia e il credo che la società mi aveva imposto pere provare a trasformare qualcosa che lo scorso anno non ha funzionato. La Roma ha fatto una vera e propria rivoluzione, magari qualcuno ha dimenticato che abbiamo fatto uscire 20 giocatori e ne abbiamo presi 14. Voglio ricordare che la Roma non compra giocatori da 70 milioni, ma con quei 70 milioni ho comprato 7 giocatori, quindi c’è bisogno che qualcuno addrizzi le antenne e capisca che in un progetto del genere, ho chiesto pazienza da parte di tutti. Quando ci sono delle rivoluzioni qualcosa può venire bene e qualcosa può venire meno bene. Sicuramente non amo le calunnie e le falsità che spesso su qualche giornale e media esce fuori in maniera vigliacca. Bisogna guardarsi in faccia e dire le cose come stanno. Per tanti di voi sarò una persona scomoda, non faccio comunelle, non prendo caffé con nessuno e non rispondo ai vostri messaggi da quest’estate e la mia schiena è sempre dritta. Oggi sono la persona che volete attaccare, non c’è problema. Io cercherò di non essere spappolato da quello che è un percorso fatto con altri colleghi”.