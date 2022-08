Europa League, i sorteggi: la Roma con Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki

Il calcio d'inizio della competizione è fissato per giovedì 8 settembre, per arrivare ai primi verdetti il 3 novembre, a poco più di due settimane dal Mondiale in Qatar

La Roma di Mourinho è pronta ad andare alla conquista dell'Europa League. Oggi i giallorossi hanno scoperto i nomi dei loro compagni di viaggio in Coppa. La Roma è finita nel gruppo C e ha trovato il Ludogorets, il Real Betis e l'HJK Helsinki.. Il calcio d'inizio della competizione è fissato per giovedì 8 settembre, per arrivare ai primi verdetti il 3 novembre, a poco più di due settimane dal Mondiale in Qatar. Confermata la formula: chi vince il gruppo va agli ottavi, la seconda gioca lo spareggio con una delle terze di Champions e la terza scende in Conference.

I gironi dell'Europa League

Gruppo A: Arsenal, PSV, Bodo/Glimt, Zurigo.

Gruppo B: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahce, AEK Larnaca

Gruppo C: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

Gruppo D: Braga, Malmoe, Union Berlino, Saint-Gilloise

Gruppo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia

Gruppo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Gruppo G: Olympiakos, Qarabag, Friburgo, Nantes

Gruppo H: Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

La diretta del sorteggio di Europa League

13.35 - Termina il sorteggio.

13.30 -L'ultima squadra che finisce nel gruppo della Roma è l'HJK Helsinki

13.28 - La seconda sorteggiata è il Real Betis. Sfortunata la Roma che trova una delle squadre più forti della competizione.

13.23 - La Roma trova il Ludogorets.

13.21 - La Roma finisce nel gruppo C

13.20 - Inizia il sorteggio.

13.13 - Entra il segretario generale dell'Uefa Giorgio Marchetti che ricorda le procedure tecniche per il sorteggio.

13.10- Entra Zoltan Gera: l'ex calciatore ungherese è l'ambasciatore della finale di Budapest.

13.06- Entra il primo ospite: Karl-Heinz Korbel, storica bandiera dell'Eintracht, porta la coppa nella sede del sorteggio. Il club tedesco l'anno scorso ha vinto l'Europa League.

13.00 - Inizia la cerimonia con il video di presentazione delle squadre che parteciperanno al torneo.

Dove vedere in diretta i sorteggi

Il sorteggio dei gironi di Europa League sarà trasmesso in tv su Sky Sport 24 e in streaming su SkyGo, NOW e sul sito Uefa.tv oggi a partire dalle ore 13:00. In alternativa, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info.

Europa League, le fasce del sorteggio

PRIMA FASCIA:

Roma (100.000)

Manchester United (105.000)

Arsenal (80.000)

Lazio (53.000)

Braga (46.000)

Stella Rossa (46.000)

Dinamo Kiev (44.000)

Olympiacos (41.000)

SECONDA FASCIA:

Feyenoord (40.000)

PSV Eindhoven (33.000)

Rennes (33.000)

Monaco (26.000)

Real Sociedad (26.000)

Qarabag (25.000)

Malmoe (23.500)

Ludogorets Razgrad (23.000)

TERZA FASCIA:

Sheriff Tiraspol (22.500)

Betis (21.000)

Midtjylland (19.000)

Bodo/Glimt (17.000)

Ferencvaros (15.500)

Union Berlin (15.042)

Friburgo (15.042)

Fenerbahce (14.500)

QUARTA FASCIA:

Nantes (12.016)

HJK (8.500)

Sturm Graz (7.770)

AEK Larnaca (7.500)

Omonia (7.000)

Zurigo (7.000)

Saint-Gilloise (6.120)

Trabzonspor (5.500)