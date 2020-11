Roma, Totti positivo al Covid-19

Continua l’apprensione in casa Totti per questioni legate al Covid: repubblica.it ha infatti titolato “Totti positivo al Covid: ha la febbre“, divulgando di fatto la notizia circa lo stato di salute dell’ex capitano giallorosso. Anche la moglie Ilary sarebbe risultata positiva al tampone, ma non presenterebbe alcun sintomo. Una notizia che circolava già da una decina giorni ma che, per rispetto della privacy di Totti e della sua famiglia, ancora non era stata pubblicata sulle testate online e cartacee. Non a caso era attesa proprio una nota ufficiale della bandiera romanista che informasse tutti sullo stato della propria salute.