Roma, Totti inserito nella top 11 dei colpi mancati dal Real Madrid

L'ex capitano dei giallorossi è sempre stato corteggiato dai blancos, in più di un'occasione

Il quotidiano AS ha pubblicato la lista di quelli che sono stati i sogni di mercato mai esauditi del RealMadrid e fra questi c'è anche Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è stato a lungo corteggiato da Florentino Perez che ha provato a portarlo nella capitale spagnola in più di un'occasione. Nell'articolo uscito sull'edizione online del quotidiano spagnolo, si ricorda un aneddoto interessante. È il 2001, la Roma e il Real sono sorteggiati nella stesso girone di Champions e i blancos sono nella capitale per la partita europea. In occasione dell'incontro il presidente del Real si è così rivolto a Franco Sensi: "Caro Franco, sto radunando i migliori giocatori a Madrid. Ti chiedo se è possibile che tu mi venda Totti. Metti un numero e ti pago”. Sensi rispose dicendo che Totti era come un figlio per lui e che non l'avrebbe mai ceduto. Anche nel 2005 c'è stato un altro tentativo, e anche questa volta non c'è stato il lieto fine. Il resto, come sappiamo, è storia.