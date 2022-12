Totti: gli auguri e l’emozionante dedica a Fiorella: “Buon compleanno mamma”

Il primo amore non si scorda mai e vale anche per Francesco Totti. Oggi però non la Roma, ma mamma Fiorella. "Tanti auguri" la didascalia su una storia Instagram dell'ex capitano. Una vecchia foto al mare e l'emozionante canzone dei Modà "Dove è sempre sole". Conosciuta dai tanti tifosi, Fiorella donna sempre lontana dai riflettori, non si è mai vantata dei successi sportivi del figlio, anche se orgogliosa dei trionfi che il numero 10 giallorosso ha regalato alla sua squadra del cuore.