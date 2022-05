Roma, Totti è arrivato a Tirana e ha pranzato con il premier albanese Rama

A tavola erano presenti anche altri ex campioni della Roma come Aldair, Vincent Candela e Gigi Di Biagio

Francesco Totti è arrivato a Tirana, dove si è ricongiunto col figlio Cristian, intorno alle 12. Secondo l'ANSA, il capitano ha poi partecipato a un pranzo con Edi Rama, premier albanese, e Armando Duka, numero uno della federcalcio Albanese di cui la leggenda giallorossa è invitato speciale. A tavola erano presenti anche altri ex campioni della Roma come Aldair, Vincent Candela e Gigi Di Biagio. Il tutto è stato documentato dall'istituzione calcistica con un comunicato sul proprio sito: "La Federcalcio albanese ha organizzato oggi un pranzo con gli amici venuti in occasione della finale di Conference League, a cominciare dal presidente della UEFA, Alexander Ceferin, alti funzionari del governo europeo del calcio, presidenti di federazioni, dirigenti e leggende dei club finalisti , Roma e Feynoord". Dopo pranzo, Totti si è recato in albergo, al Plaza, a un paio di centinaia di metri dalla fan zone dei supporter del Feyenoord.