La Roma: “Torniamo stanotte, poi festeggeremo insieme in città”

La società rimanda l'appuntamento con i tifosi e con la festa: "Vi diamo aggiornamenti domani"

Ancora non si sa quando tornerà la Roma - sicuramente entro la notte -, ma la società su Twitter ha già dato appuntamento ai tifosi per festeggiare, domani, nel pomeriggio, tutti insieme la Conference League vinta nella capitale, quella italiana sì. Non c'è un programma definito al momento, scrivono ancora su Twitter i giallorossi, ma in mattinata ci saranno aggiornamenti.