La prossima stagione sarà speciale per la Roma che festeggerà il centenario dalla sua nascita. Saranno tante le iniziative che racconteranno la storia del club giallorosso. C'è grande attesa anche per le maglie che i giocatori vestiranno nella stagione 26/27. Il noto sito web specializzato Esvaphane ha pubblicato le anticipazioni delle prossime maglie da allenamento. Maglietta grigia, con strisce giallo e rosse e soprattutto il ritorno del vecchio stemma in cui è presente "ASR". Presenti anche la tuta e il giacchetto con lo stesso stile. Una scelta che farà molto piacere ai tifosi romanisti, molto legati al logo passato.

💥 LEAKED 💥



🐂 AS Roma 26-27 Training Range



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