Roma, torna l’incubo Coppa d’Africa: Aouar e N’Dicka rischiano di stare fuori un mese

La Roma ha messo le mani sui primi due acquisti per la prossima stagione ovvero Houssem Aouar e Evan N'dicka. Entrambi i giocatori negli ultimi mesi hanno scelto di rappresentare le proprie nazionali d'origine (Algeria e Costa d'Avorio) chiudendo definitivamente le porte alla nazionale francese. Questa scelta però, potrebbe non giovare al club giallorosso visto che la prossima stagione è in programma la Coppa d'Africa (dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024) e in caso di finale tra Algeria e Costa d'Avorio (Paese ospitante), il centrocampista e il difensore salterebbero 5 partiteoltre ad almeno una partita di Coppa Italia. Entrambi in queste settimane sono stati convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni di giugno. L'ex Lione scenderà in campo contro l'Uganda e la Tunisia (18 e 20 giugno) mentre l'ex Eintracht sarà impegnato contro lo Zambia (17 giugno). Una situazione che il club giallorosso ha già vissuto negli ultimi anni in particolare con Gervinho, tornato nella Capitale con settimane di ritardo a causa dei festeggiamenti per la vittoria del torneo.