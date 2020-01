Al momento della sostituzione per Cengiz Under, Nicolò Zaniolo si è diretto immediatamente negli spogliatoi senza aspettare in panchina il fischio finale dell’arbitro Di Bello. Nel post partita, dopo le paure per un probabile infortunio fisico, è stato svelato il motivo del cambio con il turco: per un fastidio intestinale il giovane numero 22 giallorosso ha dovuto concludere in anticipo la sua prima partita del 2020.