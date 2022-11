Roma-Torino, valanga di fischi per Abraham. Contestata la squadra, applausi a Dybala

Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio esterno con il Sassuolo i giallorossi hanno pareggiato in casa con i granata e il pubblico non ha gradito la prestazione dei giocatori

La Roma non saluta al meglio il 2-2 e pareggia 1-1 contro il Torino. Fischi alla squadra durante il giro palla degli avversari mentre i giallorossi erano sotto nel punteggio e insulti nei confronti di Abraham al momento del cambio. Il centravanti anche oggi non ha disputato una grande partita ed è stato sostituito al 70' della seconda frazione. I tifosi si sono scagliati verso il numero 9 anche poco prima del cambio per uno stop sbagliato sotto la Tribuna Monte Mario. Valanga di fischi anche da parte della Curva Sud. Solo Paulo Dybala è stato applaudito al momento dell'ingresso in campo. La squadra è stata fischiata anche a fine gara, i calciatori sono andati sotto la Sud e i tifosi hanno continuato la contestazione.