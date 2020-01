Roma-Torino, probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

Il 2020 si apre in casa per la Roma. Domenica alle 20.45, allo stadio Olimpico, arriva il Torino e l’augurio per il nuovo anno dei giallorossi è di cominciare così come era finito il precedente. La squadra di Fonseca deve difendere il quarto posto che a fine stagione significherebbe Champions League, mentre la squadra di Mazzarri vuole provare a risalire la china dopo un avvio ricco di alti e bassi.

PROBABILE FORMAZIONE



Contro il Torino Fonseca non recupera gli infortunati di lunga data e continua a puntare sugli undici scesi in campo nelle ultime sfide del 2019. Florenzi sempre favorito su Spinazzola a destra, al centro e in mediana intoccabili le coppie Smalling-Mancini e Veretout-Pellegrini. In attesa del ritorno di Kluivert è ballottaggio tra Perotti e Mkhitaryan, con quest’ultimo favorito sull’argentino.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO



Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN con fischio d’inizio alle 20.45 e pre-partita a cominciare dalle 20.30. Il match non sarà visibile sulla piattaforma Now Tv.