Roma-Torino, Pellegrini va in panchina per motivare la squadra

Lorenzo Pellegrini è in panchina per Roma-Torino ma non è a disposizione di Mourinho, si tratta di una convocazione simbolica. Il capitano si era infortunato durante il derby e gli esami avevano evidenziato una lesione al flessore. Oggi ha deciso di non lasciare da soli i suoi compagni di squadra ed è in panchina a scopo motivazionale. Non è tra i convocati Karsdorp. Il terzino dopo la lite con il mister alla fine di Sassuolo-Roma non è a disposizione per il match di oggi. L'olandese è partito con la sua famiglia questa mattina e gennaio verrà ceduto.