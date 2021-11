Roma-Torino: Olimpico verso il sold out, disponibili solo duemila tagliandi

Numeri da capogiro per il match contro la squadra di Juric prevista per domenica alle 18:00, si va verso il tutto esaurito

La partita tra Roma e Torino, che si terrà questa domenica alle 18:00, si avvicina e i biglietti stanno andando sold out. Lo stadio di Roma si avvia ad essere al completo per il match contro la squadra di Juric, sono attese circa 46 mila persone. Ad oggi restano solo duemilabiglietti disponibili per i tifosi giallorossi. Per quanti riguarda i posti riservati ai tifosi del Toro, sono stati venduti 346 tagliandi su 4 mila disponibili. L'Olimpico ospiterà solo il 75% della capienza totale, come previsto dalle disposizioni governative a causa del Covid-19. Dal 6 dicembre saranno introdotte nuove modalità di accesso alla stadio: si tratta del Super Green Pass, ovvero potranno entrare nella struttura e godersi la partita dal vivo solo coloro che avranno la certificazione della vaccinazione o coloro che attesteranno di essere guariti dal coronavirus.