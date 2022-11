Roma-Torino, nonno Giorgio torna allo stadio: l’ultima volta era il 17 giugno 2001

Anche oggi l'Olimpico sarà sold out. Oltre 60mila tifosi proveranno a spingere la Roma alla conquista dei tre punti. La voglia di andare allo stadio per tifare la Roma non conosce limiti d'età. Lo sa bene nonno Giorgio che oggi tornerà all'Olimpico a 90 anni. Il figlio su Twitter ha scritto: "Sto andando a prendere un pischello di 90 anni che l'ultima volta che è venuto allo stadio era il 17 Giugno 2001". Anche i nipoti non vedono l'ora e hanno iniziato già a cantare i cori della Curva Sud in macchina. Sui social in molti hanno commentato e la sua famiglia aspetta anche una risposta del club. Una grande emozione per il nonno che tornerà a vivere una giornata allo stadio dopo più di 20 anni. Le sensazioni di quel Roma-Parma non sono paragonabili ma il match di oggi col Torino resterà nel suo cuore senza dubbio.