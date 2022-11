Roma-Torino: le probabili formazioni di Mourinho e Juric

La Roma chiude il 2022 in casa contro il Torino prima che inizi il Mondiale. I giallorossi reduci dal pari 1-1 con il Sassuolo, ospitano i granata allo Stadio Olimpico domenica alle 15 per la 15a giornata di Serie A. Mourinho si appresta a riproporre Tammy Abraham, che ha ritrovato la via del gol, alla guida dell’attacco, supportato da Zaniolo e, probabilmente, Volpato. Da capire se sarà a disposizione del mister Dybala. A centrocampo i due posti sono contesi da Cristante, Camara e Matic, con i primi due favoriti. Sulle fasce possibile Celik a destra dopo la polemica Karsdorp e Zalewski a sinistra, favorito su El Shaarawy. In difesa confermatissimo il tris Mancini, Smalling e Ibanez.