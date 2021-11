Roma-Torino, le probabili formazioni dei quotidiani: confermato Perez

Questa sera alle 18 la sfida contro la squadra di Juric. I giallorossi devono vincere se vogliono rimanere in corsa per l'Europa che conta

Oggi alle 18 la Roma scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro il Torino per la 14esima giornata di Serie A. I giallorossi proveranno a dare continuità agli ultimi risultati raggiunti cercando di rimanere agganciati al treno Champions League. La vittoria dell'Atalanta contro la Juventus obbliga la squadra di Mourinho ai 3 punti. Ieri il tecnico ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita. Le assenze di Veretout per squalifica, e di Cristante e Villar causa Covid portano il tecnico a rimaneggiare il centrocampo. Il 3-5-2 dovrebbe essere il modulo in vista del match contro i granata, con Zaniolo a sostegno di Abraham. Carles Perez, potrebbe partire dall'inizio in seguito alla bella prestazione contro il Zorya. Mancini - Mourinho ha detto che in caso di emergenza non si esclude che lo si possa vedere in mediana - dovrebbe essere schierato nella difesa a 3. Smalling torna dal 1' minuto anche in campionato.