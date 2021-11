Roma-Torino, le formazioni ufficiali di Mourinho e Juric

Confermata la difesa a 3 e la coppia Abraham-Zaniolo in attacco

Roma e Torino hanno diramato le formazioni ufficiali che si affronteranno dall'inizio sul campo dell'Olimpico. Mourinho continua a puntare sulla difesa a tre, oggi formata da Ibanez, Smalling e Mancini. Sostituire Cristante e Veretout sarà compito di Pellegrini, Mkhitaryan e Diawara affiancati a destra da Karsdorp e da El Shaarawy sulla corsia opposta. Davanti confermati Abraham e Zaniolo in coppia. I granata optano per il classico 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta, protetto da Djidji, Bremer e Buongiorno. In mediana ci sarà Pobega con Lukic e Singo-Vojvoda sulle fasce. Dietro l'unica punta Belotti agiranno Praet e Brekalo.