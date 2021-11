Roma-Torino: la percentuale di possesso palla è la più bassa della stagione

La squadra in totale emergenza porta a casa tre punti decisivi. Pochi tiri, ma efficaci che permettono di battere gli undici di Juric

Vincere soffrendo è una delle caratteristiche di questa Roma: "Mi piace tanto vincere così, a me questa vittoria fa più piacere che un 5-0 perché vuol dire sforzo, sofferenza, gruppo", ha dichiarato José Mourinho ieri in conferenza stampa. La squadra giallorossa senza centrocampisti ha dovuto rinunciare al possesso palla: solo il 31% contro il Torino di Juric, il dato più basso della stagione. La percentuale di passaggi completati (75%), invece, è la seconda più bassa della stagione. La fase difensiva funziona a meraviglia con zero grandi occasioni da gol concesse dagli avversari. Alla Roma ne è bastata una in tutta la gara per sbloccare il risultato. I tiri nello specchio totali sorridono ai granata, ma la concretezza di Abraham ha portato i 3 punti alla Roma. Un'altra statistica della gara di ieri rigurada le ammonizioni. Dopo la partita in conference per la seconda volta di fila il primo cartellino giallo ai danni dei giallorossi è arrivato dopo il 90esimo minuto. Giovedì a Mancini e Karsdorp, ieri a Ibanez e Kumbulla.