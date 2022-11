Roma-Torino, la moviola: manca un rigore ai giallorossi. Espulso Mourinho

Roma-Torino, match della quindicesima giornata di Serie A, viene diretto dall'arbitro Antonio Rapuano. Il fischietto della sezione di Rimini è coadiuvato dagli assistenti Berti e Vono, il quarto uomo è Piccinini. Var affidato a Nasca, mentre all’AVar c'è Guida. Rapuano ha un solo precedente con la squadra giallorossa, che è positivo per il risultato ma anche negativo per la gestione discutibile dei cartellini. Si tratta di Roma-Udinese 1-0 della scorsa stagione con il gol di Abraham. In quella occasione l'arbitro ha ammonito 3 calciatori romanisti ed ha espulso Lorenzo Pellegrini. Il cartellino rosso al capitano è sembrato eccessivo e gli ha fatto saltare il derby della giornata successiva.