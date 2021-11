Roma-Torino, la moviola: Chiffi revoca un rigore per fuorigioco di Abraham

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico tra Roma e Torino diretta da Chiffi

36' - Dopo una bell'azione in solitaria, El Shaarawy viene steso in area. L'arbitro prima fischia rigore, poi esita a confermare perché aspetta l'ok del Var. Dopo 5 minuti di attesa, viene dato fallo al Torino per posizione irregolare millimetrica di Abraham al sorgere dell' azione. Inizialmente si credeva che l'attesa fosse tale perché le immagini in sala Var erano bloccate. Poi è arrivata la comunicazione dalla centrale Var di Lissone che non c'è stato nessun blackout, ma solo 5 minuti di attesa per la complessità della decisione.