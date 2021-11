Roma-Torino, i convocati di Juric: out Verdi, Ansaldi, Rodriguez e Mandragora

Il tecnico granata dovrebbe schierare la difesa a tre con a centrocampo Pobega e Lukic. Bellotti unico terminale offensivo

Il Torino ha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati da Juric per la sfida contro la Roma. Assenti Verdi, Ansaldi e Mandragora che hanno svolto lavoro differenziato per tutta la settimana. Out anche Ricardo Rodriguez ancora alle prese con la lesione al bicipite femorale rimediata in nazionale. Il tecnico granata dovrebbe schierare la difesa a tre con a centrocampo Pobega e Lukic. Belotti unico terminale offensivo.