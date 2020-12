Il Torino parte per Roma con 22 uomini pronti per essere schierati in campo. Il tecnico Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati. Out Verdi, Zaza, Millico e Murru. Ecco la lista completa.

Portieri: Milinkovic, Rosati, Sirigu

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meité, Rincon, Segre

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Vianni