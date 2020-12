Roma-Torino, i convocati di Fonseca: torna Mancini, ok Kumbulla

Paulo Fonseca ritrova l’abbondanza. Dopo settimane di difficoltà, soprattutto in difesa, la Roma rivede tra i convocati i suoi difensori di ruolo. Contro il Torino, questa sera all’Olimpico, saranno di nuovo a disposizione anche Kumbulla e Mancini, tornati in gruppo ieri, da valutare – soprattutto l’ex Atalanta – per un eventuale impiego dal 1′. C’è anche Smalling tra i convocati del tecnico portoghese, così come torna Pedro dopo la squalifica. Out invece Cristante, fermato dal Giudice Sportivo e Santon. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Fazio, Kumbulla, Smalling, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez