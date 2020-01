Nonostante la sconfitta per 0-2 rimediata in casa contro il Torino, la Curva Sud ha cantato per tutti i 90 minuti e oltre, sostenendo fino all’ultimo i propri giocatori. Un gesto d’affetto che non è passato inosservato dal capitano Alessandro Florenzi, che al termine della partita ha ringraziato il settore con un lunghissimo applauso. La Curva Sud, durante il primo tempo, aveva anche esposto uno striscione sempre a sostegno della Roma.