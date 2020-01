Roma-Torino, l’ira social dei tifosi contro l’arbitraggio: “Di Bello man of the match”

“Ottimo inizio di anno per gli arbitri”, questo l’umore generale dei social al fischio finale di Roma–Torino. Il gol del vantaggio granata ha scatenato non poche proteste da parte della squadra e dell’ambiente romanista: “Ma si può dare un calcio di rigore dopo tre minuti di gioco dal presunto fallo?”. L’interruzione per il giallo a Veretout avrebbe determinato il prolungamento del minuto di recupero, consentendo a Belotti di segnare e scatenando la furia degli arrabbiatissimi tifosi giallorossi sui social: “Benvenuto 2020, per quei vergognosi omini vestiti da evidenziatore sei uguale al 2019”.

L’arbitraggio di Di Bello ha poi peggiorato la situazione a causa delle decisioni prese nel secondo tempo. L’apice è stato toccato al momento del fallo di mano di Izzo al limite dell’area di rigore granata: il giocatore del Torino era già ammonito ma non è stato espulso, mentre le proteste di Florenzi gli sono costate il giallo. Anche qui l’ironia tuona sul fischietto pugliese: “Dopo aver scritto questo tweet sono stato ammonito”.