Roma-Torino, assente Veretout. Juric senza Ansaldi, Mandragora e Rodriguez

La squadra giallorossa dovrà fare a meno del francese, squalificato in seguito al giallo rimediato nel match contro il Genoa. I granata dovranno aspettare questi giorni per capire se riavranno i loro punti fermi

La Roma ha nel mirino la partita di domani contro lo Zorya Luhansk, ma nella testa già comincia a materializzarsi la partita contro il Torino. La squadra di Juric arriverà all'Olimpico con il morale alto, dopo la vittoria in casa contro l'Udinese. Come riporta toronews.net, alla ripresa degli allenamenti oggi l'allenatore granata dovrà ancora veder lavorare a parte Ricardo Rodriguez, Cristian Ansaldi e Rolando Mandragora, tre giocatori fondamentali per le dinamiche tattiche del Torino, che non hanno ancora la certezza di recuperare per la gara contro la Roma. A loro si aggiunge anche Simone Verdi, ancora alle prese con fastidi muscolari, con molte probabilità assente nella partita di domenica.