Roma-Torino: arbitra Rapuano che impedì il derby a Pellegrini. Al var Nasca

L’AIA tramite il proprio sito ufficiale ha reso note le designazioni arbitrali per la 15esima giornata di campionato, l’ultima prima della sosta per il mondiale in Qatar. A dirigere la gara tra Roma e Torino, in programma domenica alle ore 15 all'Olimpico, ci sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Gli assistenti Berti e Vono, Piccinini quarto uomo. Var affidato a Nasca, all’Avar Guida. Rapuano ha un solo precedente con la Roma, e non è positivo nelle scelte. Cioè di quando la Roma vinse la scorsa stagione 1-0, in casa, contro l'Udinese, grazie a un gol di Abraham. In quell'occasione furono 3 i cartellini gialli per i romanisti e un'espulsione. Non una a caso, ma per somma di ammonizioni al 90' rifilata a Lorenzo Pellegrini. Un non fallo (molto dubbio) che lo costrinse a saltare il derby che si giocò la giornata successiva.