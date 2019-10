Roma, TMB by Tombolini nuovo fashion partner giallorosso

La Roma annuncia una nuova partnership con Tombolini. Marchio nato nel 1996 che si occupa di moda maschile, è un’azienda nata come sartoria artigianae e che oggi ha radici in tutto il mondo anche se conserva le origini producendo soprattutto in casa sua, a Macerata. “TMB ha scelto di vestire i Giallorossi con un modello della sua linea Zero Gravity, collezione che il team indosserà durante le occasioni ufficiali del Club nella stagione, incluse le competizioni europee – si legge sul sito ufficiale della Roma -. Nel kit fornito a ogni giocatore, manager e membro dello staff, insieme al vestito formale pensato per le occasioni istituzionali, se ne aggiunge infatti uno della linea ZG Running Washable per la prima squadra: capi in tessuto tecnico ideati per i giocatori, audaci in campo e pronti a un’eleganza leggera lasciati gli spogliatoi. Completa la proposta, per la stagione 2019-20, il T-Way, impermeabile con cappuccio che diventa all’occorrenza sotto-giacca dell’abito Zero Gravity, e l’immancabile draghetto sul rever delle giacche, firma del brand. Il marchio TMB sarà visibile allo stadio Olimpico e sulle piattaforme digital del Club”.