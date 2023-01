Roma, un tifoso si tatua la foto con Mourinho: “Il mio grande idolo”

Mourinho compie 60 anni e non mancano gli omaggi da parte dei suo fan. Il più originale arriva da un tifoso che oltre al tattoo di lui e José mentre guida la vespa, si è disegnato in queste ore anche la foto che aveva scattato proprio con lo Special One. "Il mio grande idolo", il post comparso sui social. Il tatuatore è Alberto Marzari, lo stesso che ha impresso sul braccio di Mou le tre coppe internazionali (Champions, Europa League e Conference) vinte dal portoghese.