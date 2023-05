Roma, tifosi in partenza per Budapest: se prenotato con Drivalia, contattare agenzia

Manca sempre meno alla finale e sta iniziando l'esodo dei tifosi giallorossi verso Budapest. Nelle prossime ore in moltissimi si dirigeranno verso il luogo della finale, chi in aereo, chi in pullman, chi in macchina. Proprio a questi ultimi è rivolto un avviso sui canali dell'avvocato Contucci. Attraverso i suoi canali social fa sapere che l'agenzia di noleggio Drivalia non ha a disposizione tutte le macchine richieste, ma solo 40. Il consiglio è quello di contattare direttamente l'azienda per infornarsi ed eventualmente ricorrere ad un piano B. Di seguito il testo del post: "Mi ha appena chiamato un amico da Gorizia (parte con noi per Budapest). Stamattina era a Trieste in aereoporto per lavoro e il noleggiatore di DRIVALIA gli ha detto che ha 95 prenotazioni da Roma per macchine per Budapest, ma ha solo 40 macchine disponibili. Gli ha detto che sta allertando la polizia per domani perché è preoccupato che chi va su con la prenotazione e non ha la macchina gli faccia casino. Se conosci ragazzi che hanno prenotato con questo per cortesia avvisali. Grazie. Cosa fare? Chiamate Drivalia per sapere se siete nelle 40 macchine oppure no. Valutate subito un piano B"