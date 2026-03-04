Roma, tifosi giallorossi da record: nella top 10 mondiale per spettatori medi

Allenatori, direttori sportivi, colpi di mercato... ciò che non cambierà mai è sicuramente l'amore dei tifosi giallorossi verso la Roma. Sold out continui e un'atmosfera da brividi che si ripete ad ogni partita dell'Olimpico. Un inno indicato spesso come il migliore del mondo: i tifosi giallorossi sono già da record. E, secondo la classifica stilata da Transfermarkt (utilizzando dati ufficiali), la Roma è nella top 10 mondiale - più precisamente al nono posto - per il numero di spettatori medi nelle gare interne: ben 62.186 a partita. E molto probabilmente sarebbe al livello delle prime se avesse uno stadio più capiente. Al primo posto di questa speciale classifica c'è il Borussia Dortmund - unico impianto ad accogliere in media più ottantamila persone - seguito poi da Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid. Quinto e sesto posto per due italiane: Milan e Inter, entrambe a San Siro. Quasi la metà, invece, per la Lazio (34.466 spettatori medi) che condivide l'Olimpico proprio con i giallorossi.