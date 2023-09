Roma, tifosi furiosi per il calendario: la disparità di trattamento con l’Atalanta

La Lega Serie A nella giornata di ieri ha comunicato le date e gli orari dalla quinta alla diciannovesima giornata del nuovo campionato. Sui social non sono mancate le critiche, soprattutto da parte dei tifosi della Roma che dopo le sfide di Europa League, non riposerà mai più di due giorni e giocherà sempre in trasefrta. "Comunque la cosa del calendario la reputo vergognosa e architettata. Assurdo, fanno schifo", questo il primo commento di un tifoso giallorosso al quale hanno fatto seguito molti altri: "Solo una cosa, PERCHÉ???", "Nessuna partita di lunedì o domenica alle 20.45 Di questo dovreste parlare, non del gossip di spogliatoio. Siamo soli contro tutti e invece di difendere la Roma la sfondate più di tutti". La rabbia dei tifosi nasce soprattutto per la disparità di trattamento con l'Atalanta. I bergamaschi infatti disputeranno, così come la Roma, la prossima Europa League ma a differenze dei giallorossi, in tre occasioni avranno 3 giorni di riposo prima del ritorno in Serie A. Gli intervalli incriminati sono dopo la terza giornata del girone (26 ottobre) quando i giallorossi torneranno in campo il 29 mentre i nerazzurri il 30, dopo la quinta giornata (Servette-Roma del 30 novembre) e dopo l'ultima (Sheriff-Roma del 14 dicembre).