Roma, critiche sui profili social del Friedkin Group: “Difendete i nostri colori”

Due giorni dopo la finale persa contro il Siviglia, l'amarezza dei tifosi della Roma non è passata. In moltissimi si sono schierati con Mourinho dopo lo sfogo di fine partita scagliandosi contro i Friedkin sotto l'ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Mourinho a vita e fate la Roma grande come meritiamo", "Fatevi sentire! Assurdo che nessuno parli dopo un anno di torti!". Questo il tenore dei commenti ai quali se ne aggiungono altri più pesanti: "Se dovete continuare così ve ne potete ritornare in America". "Dovete difendere i nostri colori". Il silenzio della società preoccupa lo Special One e i tifosi che non hanno ancora sbollito la rabbia dopo l'arbitraggio a dir poco discutibile di Taylor. Altri invece si schierano con la proprietà americana: "Voglio dire a tutti quelli che stanno insultando i Friedkin che vi dovete vergognare tifosetti da 4 soldi. Viva i Friedkin". "I Friedkin hanno un impero economico non esiste solo la Roma". La città è quasi spaccata a metà tra chi difende a spada tratta il tecnico portoghese e chi invece i Friedkin che hanno comunque il merito di aver riportato la Roma in alto in Europa.