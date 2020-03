Roma, tifosi dell’Arsenal snobbano Smalling: “Non lo prenderemmo neanche gratis” – FOTO

Le importanti prestazioni di Smalling con la maglia della Roma gli hanno conferito, oltremanica, il soprannome di “Smalldini“. Dopo aver attirato l’interesse di vari club in Premier League, l’Arsenal di Arteta sembra voler puntare sul centrale giallorosso, in proprietà al Manchester United, per la difesa dei Gunners del prossimo anno. Contrariati, però, i tifosi biancorossi, memori delle gaffe dell’inglese con i Red Devils. Ecco allora che sul profilo Twitter di UpTheArsenal parte il sondaggio per tastare il terreno sull’eventuale approdo del centrale a Londra: “Prendereste Smalling per 25 milioni?”. Il “no” arriva da tanti supporters che, rincarando la dose con ironia, declinano l’offerta: “Nemmeno gratis”, “Zero possibilità”, “C’è anche bisogno di chiederlo?!”, “E’ inutile”.