Roma, Pinto: “Settimana difficile. Per noi ogni partita è una finale”

Il General Manager dei giallorossi prima del calcio d'inizio: "Zaniolo non c'è perché ha preso una botta. Dovrebbe tornare disponibile alla prossima"

Tiago Pinto è intervenuto davanti ai microfoni pochi minuti prima dell'inizio del match contro il Verona: "Zaniolo come sta? Lui ha preso una botta e ha una contusione sul quadricipite. Oggi non c'è ma dovrebbe essere disponibile alla prossima. Modulo? Questa settimana non è stata normale, la squadra è la conseguenza. Siamo tutti motivati per tirar fuori un'opportunità e non un problema. Corsa Champions? Dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare ogni partita come una finale. La classifica è un riflesso di quello che facciamo sul campo. Se gli altri non vincono ci aiutano, ma dobbiamo pensare ai nostri risultati".