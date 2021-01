Roma, Tiago Pinto positivo al Covid. Fonseca negativo: domani sarà a Crotone

Tiago Pinto positivo al Coronavirus. Il nuovo gm della Roma, atterrato proprio ieri nella Capitale dopo aver già affrontato il Covid e dopo il test molecolare negativo necessario per viaggiare dal Portogallo, si è sottoposto al tampone rapido e a quello molecolare, con quest’ultimo che ha dato esito positivo. Proprio per questo Pinto non era presente con la squadra nel trasferimento di oggi verso Crotone ed è rimasto a lavorare a Trigoria. In Calabria invece volerà domani Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso, essendo stato a stretto contatto con Pinto, si è sottoposto a un check aggiuntivo, risultando negativo. Anche la squadra sosterrà un ulteriore controllo a mezzanotte in vista della gara di domani in programma alle 15.