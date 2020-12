Roma, ti mancano i cross: è terzultima in Serie A. La soluzione può arrivare dal mercato

Alla Roma mancano i cross. Il gioco di Fonseca ha prerogative diverse ma nonostante la scelta di puntare su due esterni di centrocampo molto offensivi (Spinazzola e Karsdorp), i giallorossi sono al diciottesimo posto (insieme al Torino) della classifica dei cross effettuati. I numeri sono questi: 43 traversoni correttamente effettuati e 61 sbagliati.

Ai due estremi della classifica ci sono l’Inter, che detiene questo particolare primato con 100 cross utili effettuati e 107 errati e il suo gioco fondamentalmente basato sui lanci per Lukaku e Lautaro Martinez, e il Sassuolo, ultimo, con 31 utili e 51 sbagliati, principe del “possesso palla”.

Ciò non toglie che i cross siano una valida alternativa per qualsiasi tipo di gioco e allora ecco che i 7 assist complessivi tra Karsdorp e Spinazzola (soprattutto il primo dei due), oltre ai minori contributi dei vari Bruno Peres, Calafiori e Santon, potrebbero non essere sufficienti. Ecco perché la Roma e Fonseca stanno cercando alternative, sia nel ruolo di terzino che in quello di trequartista (magari uno più abituato alla fascia come El Shaarawy): Reynolds, terzino destro di 19 anni del Dallas, oppure Frimpong del Celtic, e Soppy del Rennes.