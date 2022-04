Roma, The Friedkin Group: “Congratulazioni per la vittoria sul Bodo”

La società giallorossa partecipa alla festa per la qualificazione di ieri con un post su Twitter

Non è ancora finita l'euforia in casa Roma per la vittoria di ieri e il passaggio in semifinale di Conference League. Arrivano i complimenti della società giallorossa. Con un tweet, il Friedkin Group si è congratulato con la Roma per la vittoria di ieri sera: “Con l’Olimpico gremito di tifosi e una tripletta di Nicolò Zaniolo, la Roma vola in semifinale di Conference League. Congratulazioni per la vittoria sul Bodo/Glimt”.