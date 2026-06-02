Ad una Roma da Champions servono amichevoli di livello: il club ci sta lavorando
Ecco D'Amico: il nuovo braccio destro di Gasperini
Per una Roma da Champions servono test da Champions. I giallorossi vogliono iniziare al meglio il nuovo corso. Ieri è stata ufficializzata l’amichevole contro il Borussia Dortmund: si giocherà il 15 agosto. Un test di livello, utile a iniziare a dare indicazioni sulla nuova stagione. Ma non finisce qui. Gasperini vuole di più. Con il ritiro in Galles si sta lavorando anche a un possibile test contro il Brighton, come riportato dal Corriere della Sera. Sullo sfondo resta anche un’ipotesi di grande prestigio: un’amichevole contro il Barcellona
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