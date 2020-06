Roma, terza vittoria di fila in Serie A. Giallorossi a segno da 13 partite

Prima il Lecce, poi il Cagliari e dopo 115 giorni la Sampdoria. Con il 2-1 di questa sera all’Olimpico, la Roma acciuffa la terza vittoria consecutiva e rimane sulla scia dell’Atalanta per la corsa al quarto posto. Non è la prima volta che la squadra di Fonseca aveva ottenuto punteggio pieno per tre volte di fila in questo campionato: era successo anche a novembre 2019 (nel filone di partite contro Milan, Udinese e Napoli). Inoltre i giallorossi sono andati a segno per ben 13 partite consecutive in tutte le competizioni: l’unica volta in cui la squadra capitolina era riuscita a fare meglio (segnando in 15 partite di fila) risale alla stagione 2016/2017, quella dell’addio di Francesco Totti e dell’ultima panchina alla Roma di Luciano Spalletti.