Roma, terza gara stagionale con Pairetto: finora due vittorie ottenute

Sassuolo-Roma sarà arbitrata da Luca Piretto. Per il fischietto piemontese, della sezione di Nichelino, sono 5 i precedenti con la Roma, 4 vittorie e una sconfitta: l’ultimo in ordine di tempo è il successo per 0-2 in Coppa Italia a Parma, prima ancora la vittoria a Bologna per 1-2, con annessa espulsione di Mancini. Nella scorsa stagione, invece, l’unico incontro tra la Roma e Pairetto è avvenuto all’Olimpico, con la Spal che portò a casa i tre punti con un secco 2-0. Risalgono invece al 2017/18 i primi precedenti coi giallorossi: 2-1 al Genoa e 3-0 al Verona, entrambi all’Olimpico.

Il Sassuolo invece, è la squadra più arbitrata finora da Pairetto: con lui i neroverdi hanno un bilancio di 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte tra Serie A e B, compresi due match di Coppa Italia. In questa stagione, con il fischietto piemontese la squadra di De Zerbi ha fatto registrare 3 precedenti: 2 vittorie (con Sampdoria ed Hellas Verona) e un pareggio (il 2-2 interno col Cagliari).