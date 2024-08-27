Le tensioni interne alla Roma sembrano essere in aumento, e il rapporto tra la CEO Lina Souloukou e il tecnico Daniele De Rossi appare sempre più problematico. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, si sono verificati due incontri piuttosto tesi tra le parti, segnalando un clima ben diverso da quello sereno di qualche tempo fa. Il primo confronto sarebbe avvenuto la scorsa settimana, in seguito al cambio di rotta imprevisto di Paulo Dybala, un giocatore su cui la squadra contava molto. De Rossi avrebbe ribadito alla dirigenza la mancata realizzazione delle promesse di mercato che gli erano state fatte, esprimendo il suo disappunto per la gestione della situazione. Il secondo incontro si sarebbe svolto dopo la sconfitta contro l'Empoli, avvenuta all'Olimpico, una partita caratterizzata da una prestazione opaca da parte della squadra. Questa battuta d'arresto ha esacerbato le tensioni, facendo emergere in modo ancora più evidente le frizioni tra l'allenatore e la CEO. I giornali, come il Messaggero, hanno sottolineato che i disaccordi riguardano soprattutto la gestione del mercato e le tempistiche, con De Rossi che si trova sempre più in difficoltà a fronte di queste problematiche. Sebbene qualche settimana fa il tecnico avesse evitato di rispondere in conferenza stampa a domande relative a una figura dirigenziale che potesse supportarlo, ora sembra assumere un ruolo di difesa mediatica, una posizione che normalmente non gli spetterebbe, ma che potrebbe essere sintomo di un crescente malcontento all'interno del club.