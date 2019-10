Si allunga ancora la lista degli infortunati in casa giallorossa. Come riportato dal sito ufficiale dell’ AS Roma, Nikola Kalinic ha subito una frattura della testa del perone. Il centravanti croato, sostituito nei minuti di recupero del primo tempo contro la Sampdoria, non sarà sottoposto a operazione. Una pessima notizia per i giallorossi, che perdono un’importante soluzione offensiva. Adesso il peso dell’attacco sarà sulle spalle del solo Edin Dzeko.