Roma, tanti auguri Cafu: il sombrero a Nedved come regalo dalla società – VIDEO

Gomma in bocca, sorrisetto beffardo, avanti e indietro sulla fascia. Marcos Evangelista de Moraes, da tutti meglio conosciuto come Cafu, oggi spegne 50 candeline e la Roma non poteva tirarsi indietro nel celebrare il compleanno di uno dei principali protagonisti dello scudetto 2000/2001. Così la società pubblica su Twitter il suo regalo al Pendolino, facendo rivivere ai tifosi giallorossi alcuni highlights delle 218 presenze che il brasiliano ha accumulato con la Roma. Il sombrero a Pavel Nedved, nel derby del 17 dicembre 2000, non manca all’appello.