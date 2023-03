Roma, tanti auguri a Bruno Conti: la leggenda giallorossa compie 68 anni

Oggi Bruno Conti compie 68 anni. Calciatore leggendario e membro della Hall of Fame del Club, ha giocato con la maglia giallorossa dal 1973 al 1991 (con due brevi parentesi al Genoa) collezionando 47 reti in 402 presenze. Nella sua carriera alla Roma ha vinto 5 volte la Coppa Italia e portato a casa, insieme a nomi come Falcao, Di Bartolomei, Ancelotti e Pruzzo, il secondo scudetto nella stagione 1982-1983. Attraverso i suoi canali social il club fa gli auguri all'ex calciatore, oggi coordinatore tecnico delle giovanili giallorosse. Questa la didascalia del post dove sono affiancate due foto di Conti, una recente, una del passato: "Tanti auguri, Bruno! Conti compie 68 anni!".