Roma, talismano Sergio Oliveira: con lui in campo nessuna sconfitta in campionato

I dieci risultati utili consecutivi sono sicuramente merito del lavoro di Mourinho che finalmente sembra aver trovato la quadra. Ai più superstiziosi, però, non sarà sfuggito un particolare dettaglio. Con Sergio Oliveira in campo la Roma non ha mai perso in campionato. Dal suo arrivo, a gennaio, i giallorossi hanno collezionato 6 vittorie e quattro pareggi. Un suo gol su rigore alla sua prima presenza ha consegnato alla Roma i tre punti nella gara contro il Cagliari del 16 gennaio diventando il primo centrocampista a segnare all'esordio e il primo marcatore portoghese della storia giallorossa. Il centrocampista si è poi ripetuto una settimana dopo segnando il momentaneo 3-0 al Castellani contro l' Empoli che gli è valso l'ingresso del club ristretto di giocatori con due gol segnati alle prime due presenze con la Roma .

Dopo un periodo opaco, in cui sembrava di aver perso il focus, è arrivato il gol vittoria contro il Vitesse in Conference a ridargli fiducia. Nel derby è stato uno dei migliori e anche contro la Samp è stato protagonista di una buona prestazione. Il numero 27 sta facendo di tutto per meritarsi il riscatto che a giugno dovrebbe arrivare senza problemi. Il prezzo concordato è di 13 milioni ma Pinto vorrebbe abbassare la cifra inserendo dei bonus. Lui continuerà a guadagnare 3 milioni l’anno, come adesso, e non ha chiesto un euro in più per il trasferimento.